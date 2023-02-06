第65屆葛萊美頒獎典禮於台灣時間6日上午在美國洛杉磯舉行頒獎典禮，天后碧昂絲拿下4座獎，並以生涯累計共32座葛萊美獎制霸樂壇，成為大會史上獲獎紀錄最高的歌手，特別的是，她以作品〈CUFF IT〉拿下最佳節奏藍調歌曲時，卻因遲到還在路上，改由共同創作夥伴代領。

在典禮開始前，泰勒絲就以自導自演的MV〈All Too Well： The Short Film〉，拿下本屆的最佳音樂錄影帶。「一世代」哈利憑作品《哈利屋》拿下兩大獎年度專輯跟最佳流行演唱專輯。最佳流行歌手演出則由愛黛兒奪得。年度新人獎項由去年贏家奧莉維亞頒發，23歲爵士新生代女歌手莎瑪拉抱回，並同時拿下最佳人聲爵士專輯。最佳饒舌專輯則由肯卓克拉瑪奪下。

近期發行最新專輯《葛羅莉亞》的山姆史密斯，專輯中攜手德國新生代女聲金珮特拉絲合作的冠軍單曲〈Unholy〉，擊敗韓國天團防彈少年團（BTS）與英國酷玩樂團合作的〈My Universe〉，突圍拿下最佳流行重唱團體演出。

山姆史密斯（左）和金珮特拉絲拿下最佳流行重唱團體演出。（環球音樂提供）

這是山姆生涯第5座葛萊美獎，更讓金珮特拉絲成為史上首位以跨性別女性身分拿下此獎項的歌手，兩人上台時全程由金發表得獎感言：「山姆很慷慨的讓我領這個獎，因為我是首位贏得這個獎的跨性別女性，我想要感謝所有偉大的跨性別傳奇前輩們為我打開這扇門。」天后瑪丹娜也現身為兩人的典禮演出做引言。

另台灣之光設計師蕭青陽曾7度入圍葛萊美，今年跟女兒蕭君恬聯手，終於以《淡蘭古道三部曲》專輯獲得最佳唱片包裝獎，是繼去年李政瀚、于薇以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的《八歌浪》後，連續第二年由台灣設計師拿下此獎項。