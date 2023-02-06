第5屆世界棒球經典賽（WBC）將在3開打，今天中華隊公布最終30人名單，刷掉吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華及林安可5人。
中華隊30人名單：
投手（14人）：宋家豪、曾仁和、陳冠宇、黃子鵬、陳禹勳、王維中、陳冠偉、江少慶、陳仕朋、曾峻岳、胡智為、呂彥青、李振昌、鄧愷威。
捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠、林岱安、高宇杰
內野手（8人）：張育成、林子偉、吳念庭、鄭宗哲、范國宸、江坤宇、王威晨、林立
外野手（5人）：王柏融、成晉、陳晨威、郭天信、陳傑憲
第5屆世界棒球經典賽（WBC）將在3開打，今天中華隊公布最終30人名單，刷掉吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華及林安可5人。
中華隊30人名單：
投手（14人）：宋家豪、曾仁和、陳冠宇、黃子鵬、陳禹勳、王維中、陳冠偉、江少慶、陳仕朋、曾峻岳、胡智為、呂彥青、李振昌、鄧愷威。
捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠、林岱安、高宇杰
內野手（8人）：張育成、林子偉、吳念庭、鄭宗哲、范國宸、江坤宇、王威晨、林立
外野手（5人）：王柏融、成晉、陳晨威、郭天信、陳傑憲
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