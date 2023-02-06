國際佛光會創辦人星雲法師昨（5）日圓寂，享耆壽97歲，雖是高齡離世仍引起外界痛心不捨，紛紛發文表示哀悼，其中資深主播、主持人沈春華也發文透露13年前與星雲大師的一段緣分，至今仍深深影響著她，讓她忍不住感念「星雲法師既是宗教家、慈善家、也是了不得的教育家」引發網友熱烈討論。

沈春華在今（6）日稍早發文透露自己曾有幸在電視節目中專訪大師，「他老人家就像一位慈悲的人生百科全書，記憶力驚人又十分風趣幽默」；但星雲法師影響她最深的是在一個多年前的私下拜會場上。沈春華表示，當時她因母親已臥病在床多年，因此經常帶著小女兒利用周末南北往返探視母親，但看著母親日漸羸弱的身軀，讓她心中也產生許多無助及恐懼，因此上山求取大師開示。而抵達佛光山十已是晚膳時間，大師邀沈春華與他一同吃碗麵，接著在夕陽西下、欣賞窗外美景時，大師突然說道「吃麵就是越簡單越好，像人生一樣，不要放一堆有的沒的，太雜了，那是在吃料還是吃麵呢？就是要吃麵條裹著湯的味道，這樣就很好了！」

沈春華聽完後瞬間頓悟，表示「可不是嗎？簡單專一，用心感受，好好面對，滋味便在其中！」一晚簡單的麵便讓她瞬間溫暖的心、脾、胃，之後大師再開示說道「生死都是自然的事，他也在學習面對。」星雲法師還提到自己的母親，說母親年邁時將她接回來安養天年。星雲法師雖然自小出了家當了和尚，還是十分感念母親的生育之恩，並樂在反哺。就這樣沈春華上山吃了麵、流了淚，與大師又哭又笑的閒話家常，加上大師「簡單面對人生」的開示，讓她受益良多。

而沈春華也認為「星雲大師此生奉獻佛教，既是宗教家、慈善家、也是了不得的教育家，更帶領弟子建立了可長可久的宗教組織傳承，真正功德圓滿。雖有如巨星劃過天際，但大師並沒有殞落，只是回歸他最愛的浩瀚星雲，從此更加自由自在，無病無痛，其光與熱不只普照天上，亦將持續溫暖人間。」