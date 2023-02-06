星雲大師在眾弟子念佛聲中圓寂，面容安詳讓弟子們非常讚嘆，跟隨大師身旁近50年的弟子依空法師形容大師從不認為自己生病，即便在病榻上，他不會要求弟子特別服侍他，醫師囑咐湯藥侍者，他就乖乖配合一切，是個隨緣自在的人，如同大師生前所說，早已看淡生死。

跟隨星雲大師身旁近50年的弟子依空法師（右二）形容大師從不認為自己生病，是個隨緣自在的人，如同大師生前所說，早已看淡生死。（林雅惠攝）

長年跟隨星雲大師的侍者依空法師接受本報獨家受訪指出，星雲大師遺傳了父母親的好體質，97歲高齡並沒有任何大毛病，只有糖尿病但都控制很好，即便高齡器官衰退，身體會有異狀，但大師從不認為自己生病，經常說，我沒有病、我只是行動不方便，視病如親，把病人當作親人般和諧相處。

信眾得知星雲大師圓寂後昨天就紛紛趕上山前往佛光山弔唁，不少人泣不成聲，就可知道星雲大師對信眾的影響，早已深入他們的心靈深處。（林雅惠攝）

依空法師說，星雲大師近幾年身體狀況時好時壞，雖然身體不好，但他意識都很清楚，不會害怕及焦慮，也沒有病人會出現的情緒化，如佛家所說「意不顛倒」，他平常也很注意飲食控制，不會貪食，經常是一碗湯泡飯加一盤菜度一餐，生活簡單，也懂得適度運動，對於醫師交代的一切非常配合，是個相當聽話的病人。

信眾得知星雲大師圓寂後昨天就紛紛趕上山前往佛光山弔唁，不少人泣不成聲，就可知道星雲大師對信眾的影響，早已深入他們的心靈深處。（林雅惠攝）

依空法師指出，星雲大師身邊雖有數位侍者，但這些侍者大師都認為是來服務眾生，傳承佛教，而不是特別來服務他，所以在大師的內心，與弟子是3分師徒，7分道友，是共同修道的朋友，所以他對每一位弟子都非常平等心。

也基於共修道友，因此服侍大師的師父都隨緣來去，不過所有照顧侍者都各有專長，如湯藥侍者就具備醫學專業，要完成醫師的囑咐，定期監測大師身體狀況，測量血壓及血糖等，星雲大師都很遵從，幫他做什麼就乖乖配合。

依空師父形容，星雲大師近年身體狀況不佳，但對師父而言，他沒有所謂舒服或不舒服，病痛對他而言如平常般，他不會去呻吟病痛，不會把生病當作不得了的事，反而把病人當朋友，大師也認為，修行人要帶三分病，才會覺得生命很可貴，不會浪費時間，在病痛中才能體驗要掌握時間，大師心中常想的，就是要盡量服務眾生。

即便在病榻床上，星雲大師也不忘關懷世界，會交代弟子念書給他聽，病痛中也還持續寫一筆字書法，寫到最近醫師認為大師身體已經無法負荷，囑咐他不能再寫，大師才停筆。

雖然身體不自在，星雲大師從不麻煩人，弟子如何照顧他，他就配合，他不會叫侍者盛一碗飯給他吃，其他人就看他吃，而是會跟大家一起分享共用，信徒供俸大師的水果，大師也會分享給全山的人，他對任何人，不論男女年幼老少，一律平等，也不會重男輕女，因此大師身旁的侍者男女都有。

依空法師說，若用物來比喻星雲大師，那他就如鑽石般，有許多不同切面，跟音樂家大師可談音樂，跟數學家可談數學，跟文學家可談文學，跟管理學家就談管理，跟校長及教授們就談教育，他是作家、文學家、慈善家等等，大師具備太多不同人格特質，但大師都謙虛說，我什麼都不會，我只是一個出家人，一個修行人，很難去形容星雲大師，說他是誰，「只能說，他是星雲大師」。

依空法師說，他最敬佩星雲大師「給予他人」的精神，大師不僅對人和善，給人因緣，從善如流，對弱勢非常關懷，為了給予大眾佛法因緣，自己就當建築家，即便眼睛看不見還可以蓋佛陀紀念館，光這一點就令人佩服，星雲大師的故事，講2個月也講不完。

近年星雲大師身體不佳，自知來日不多，也交代身旁侍者，大家未來要和諧，弟子們都謹記在心，看見師父圓寂像「睡覺」一樣，每位弟子都為師父高興。

依空法師說，星雲大師圓寂，佛光山未主動通知他人，「因為這是家裡事」，但在媒體追問下不得不公布，信眾得知後昨天就紛紛趕上山前往佛光山弔唁，不少人泣不成聲，就可知道星雲大師對信眾的影響，早已深入他們的心靈深處，大師一生貢獻，已不只是對台灣，而是對全世界及整個佛教的貢獻。