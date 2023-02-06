其中五大徵才產業，包括住宿餐飲業釋出19.3萬個工作數，排名第一，主要受惠疫情解封後的產業景氣復甦，相關企業積極回補人力；第二是電子資訊／軟體／半導體業，有16.4萬個職缺。其他職缺數排名第三至第五名的產業分別是批發／零售14.9萬個，製造業12.1萬個，和建築不動產7.8萬個。

104人力銀行主管表示，雖然2022年下半年全球景氣反轉，經濟衰退疑慮升高，但疫情解封迎來內需產業商機大爆發，加上少子化影響，求職人數持平甚至減少，兔年一開工，國內人力市場出現大缺工！

104集團總經理黃于純表示，受到少子化影響，企業開缺速度明顯高於求職者人數，國內求才求職市場供需逐漸失衡，觀察最近三年企業徵才愈來愈困難，平均每個工作機會可分到的求職者，從2020年的0.79人、2021年的0.61人，降到2022年的0.48人，等於「兩缺搶一人」。

他認為，企業2023年要面對撲朔迷離的經濟，又要面對想徵才找不到人等雙重困境，經營難度提高。他為企業突圍搶才提出三道解方，包括主動邀約、儲備人才、以及擴大50以上中高齡人才的聘雇任用。尤其面對勞動力老化，他認為應該揮別中高齡就業歧視，幫助更多中高年級生，成為企業的好幫手。