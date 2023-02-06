富達投信表示，另歐洲央行日前宣布升息2碼，存款利率上升至2.5％，符合市場預期。歐洲央行總裁拉加德表示，由於通膨前景好轉，經濟成長也具有韌性，不排除在下次（3月）的利率決策會議中繼續升息。

根據統計，整體股票型基金連四周買超，單周買超160.5億美元；國際股票基金連五周買超，單周買超22.2億美元。

富達表示，在單一國家股票資金流向部分，美國連二周買超，單周買超67.4億美元；歐洲連三周買超，單周買超2055萬美元；中國基金連三周買超，單周買超34.3億美元。

產業型類股部分，金融基金連二周買超，單周買超9.1億美元，為各產業之冠。不過，科技類股連10周賣超，單周賣超3464萬美元；健康醫療類股連二周賣超，單周賣超3.7億美元。

在債券資金流向部分，富達說，整體債市連五周買超，單周買超77.8億美元；非投資等級債也轉為買超，單周買超4.2億美元。

各區域非投資等級債資金流向卻不同調，富達表示，歐洲及亞洲非投資等級債都呈現買超，只有美國非投資等級債連二周賣超，單周賣超4.7億美元。歐洲非投資等級債連六周買超，單周買超2.5億美元，亞洲非投資等級債連四周買超，單周買超6587萬美元。另新興市場美元債連四周買超，單周買超10.0億美元；新興市場當地貨幣計價債轉為賣超，單周賣超5.9億美元。