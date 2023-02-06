台大政治學系教授、中研院院士朱雲漢於昨日(5日)因直腸癌離世，直腸癌屬於大腸癌的一種，再度引發外界對於大腸癌的關注，醫師指出，大腸癌近年有年輕化趨勢，當身體出現8大警訊，例如腹脹腹痛、經常性腹瀉或便秘、貧血等，大腸癌可能已經突破第1期，嚴重者可能已第4期。提醒民眾要注意自身排便等身體狀況，以利及早就醫治療。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪曾表示，民眾若發現身體異狀，例如腹脹腹痛、血便有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便細小、體重減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能突破第1期，嚴重者甚至可能已經第4期。

國健署也提醒，大腸癌早期並無症狀，50-74歲民眾每2年至少應有1次糞便潛血檢驗，以早期發現大腸癌病變、早期診治，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。若有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議直接接受大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。