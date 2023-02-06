國民黨副主席夏立言預計本月8日再度率團訪問大陸，民進黨今天表示，兩岸應該要以對等、尊嚴、民主、平等的對話，負責任的來處理分歧。一起思考如何推動疫後健康有序的交流，這才是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

民進黨指出，夏立言去年選前中共圍台軍演敏感時刻即堅持赴中訪問後，但中共當局仍然不斷對台灣施以文攻武嚇。民進黨提醒國民黨，要以台灣民意為念，要求中共當局立即放棄對台灣不理性作為。

民進黨認為，近期中國不僅持續對台文攻武嚇也製造國際社會動盪，美國國務卿布林肯也在中國間諜氣球事件後決定推遲訪中行程，夏立言此刻訪中只會徒增國際社會不必要的聯想。。

民進黨指出，2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國發動圍台軍演兩岸情勢緊張之際，夏立言卻仍執意率團訪問中國，而今年正值2024年總統大選各政黨籌備總統初選時刻，夏立言開春便急著出訪中國，令人質疑，難道是要幫朱立倫參選總統向中共投石問路？

民進黨強調，兩岸應該要以對等、尊嚴、民主、平等的對話，負責任的來處理分歧。面對疫情趨緩，兩岸及國際都逐步開放的新情勢下，我們應一起來思考如何推動疫後健康有序的交流，這才是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。