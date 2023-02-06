宋智孝與她爸爸都是甄子丹狂粉。（愛奇藝國際站提供）

《Running Man》邀請韓國武打戲一把手張赫一同擔任嘉賓。（愛奇藝國際站提供）

動作巨星甄子丹帶著新片《天龍八部之喬峰傳》時隔13年訪韓，並參加人氣韓綜《Running Man》錄影，跟張赫一起擔任節目嘉賓，甄子丹現場使用木人樁重現經典武術動作，還不忘自嘲地說：「我老了！」看見他流利的身手，眾主持群不禁拍手叫好，宋智孝更露出激動神情，直呼沒想到能親眼看見他打拳。

甄子丹隨即邀張赫露兩手，張赫一站定位便全力使招，被《Running Man》成員虧因為知道甄子丹在看，他的力道跟一開始甄子丹不在時完全不一樣，超級賣力。張赫的拳術也獲甄子丹稱讚表示，他結合了詠春拳跟截拳道，打得很不錯。甄子丹更教了成員們詠春拳、虎拳等招式並模仿起成龍的醉拳，讓錄影氣氛更加火熱。

眾人們在等待甄子丹空檔，《Running Man》成員跟來賓張赫聊起甄子丹的電影，除了《葉問》外，宋智孝透露，她錄影前一晚還看了他在2005年推出的作品《七劍》，聽到一旁的劉在錫補充說：「智孝的爸爸也是甄子丹狂粉。」她附和地說：「我們家榮昌真的是他的超級粉絲。」意外透露爸爸本名。

甄子丹在《葉問》的配樂聲中帥氣登場，聽到劉在錫介紹他從小每天6點起床練習太極拳，甄子丹說：「因為媽媽開武館，我媽媽會在5點就拉我起床練功夫，平常會盡量去鍛鍊，我從小練武術，之後19歲開始拍戲，一拍就拍了40年。」自律的精神令張赫佩服。