新竹市前市長林智堅論文門爭議持續延燒，在中華大學學位撤銷訴願案被駁回、竹科對他提告後，今（6）日，台北地檢署針對林提告國民黨立委王鴻薇妨礙名譽一案，以「爆料有所本」為由，做出不起訴的判決。而對於教育部判決書中，稱林智堅「基礎能力不足」，前立委郭正亮認為，這代表林已被丟包，更預言，身兼民進黨主席的副總統賴清德，可能會開除他的黨籍。

媒體人黃揚明日前披露，教育部駁回林智堅的訴願決定書中，有一段是去年8月10日林智堅出席中華大學學倫會的場景，內容寫道，訴願人出席審議委員會第4次會議時，審議委員為確認訴願人是否有足夠研究基礎知識或能力，得以駕馭、撰寫實證型調查統計研究之系爭論文，提出相關問題時，訴願人無法明確回答，於一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處，難認需運用複雜統計方法之OO期末報告書係由訴願人所撰擬。

而郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，若從政治角度看，教育部的判決「就是在丟包」，他解釋，可以出席審查會的教育部次長林騰蛟沒去，且根據規定，訴願委員中須有一半是學者專家，在這些人中「挑不到自己的人？」郭正亮也指出，此判決結果是「絕對一面倒」的，但教育部其實是可以讓判決寫得好看一點的。

郭正亮接著說，在先前行政院副院長鄭文燦公布的九合一敗選檢討報告中，只有提到林智堅，其針對性相當強，「就是在切割」。最後，郭正亮甚至預言，若發展到一定態勢、訴願結果已確定，賴清德搞不好也要跟林智堅做切割，甚至可能會以開除林黨籍的方式「做個了斷」。