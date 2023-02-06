農曆元宵節剛過，台中市石岡區道路復建工程就發生工安意外！1名工人6日被落石砸傷，當場無生命跡象送往署立豐原醫急救治，52歲的吳姓工人到院前無生命跡象。豐原醫院指出，吳男胸腹部大面積挫傷，左下肢有大範圍撕裂，經搶救後仍不治，中午12時10分宣告不治。

台中市消防局指出，今天上午10時56分獲報，石岡區石岡街頭坪巷附近有工安意外，派遣石岡分隊、消防車1輛、救護車1輛、人員5名，前往搶救。52歲吳姓工人當場無呼吸心跳，OHCA送衛生福利部豐原醫院急救。

石岡區道路復建工程今天發生工安意外，一名工人被落石砸傷送醫不治。(民眾提供)

據報案人表示，現場是養工處道路復建工程，一名工程人員遭落石砸傷、疑似有被落石壓住尚未脫困；救護員回報，傷者左腳開放性骨折、OHCA，給予救護處置後送。

警方調查說，這起工安意外發生在石岡區中91縣道，警方所接獲110報案有落石砸傷案，經所長余青峰率員到場處理，一名正在負責擋土牆基座鋼筋綁扎的工人被山坡滾下的落石砸中左側腹部。

台中市勞檢處已接到通報，派員到場調查；全案正由相關單位，進一步處理工安意外相關善後事宜中。