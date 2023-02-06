The North Face預告與CLOT聯名，率先曝光雙品牌logo的設計色彩。（The North Face提供）

服飾品牌除了與人氣IP聯名，跨領域的合作與嘗試也能拓展不同年齡層與喜好的客群。快時尚H＆M看好運動風潮正盛，去年跨界開創運動品牌H＆M Move，並於日前宣布攜手享譽世界的女足球運動員納迪亞·納迪姆（Nadia Nadim），共同推廣品牌使命，同時宣傳H＆M Move的全新無縫系列；戶外品牌The North Face則預告與CLOT推聯名系列，將萬縷色彩交織變幻於品牌聯合logo上，成果如何令人期待。

納迪亞·納迪姆表示：「我想幫助孩子們激發他們的運動欲望，尤其是小女孩們。我堅信H＆M Move的品牌使命，這也是我擔任其推廣大使的原因之一。」她在H＆M Move廣告中所穿的無縫系列，標榜出色的塑身效果，以針織結構營造輕鬆舒適的運動體驗。

The North Face則宣告與男星陳冠希主理的品牌CLOT於開春推聯名系列，將戶外美學與潮流混合，聯合logo以深紫、藍、綠等山嵐色彩讓人感受初春活力，也讓粉絲更加好奇新品面貌。