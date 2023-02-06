竹山鎮長陳東睦（左），發送丁酒調理包給民眾。（廖志晃攝）

紫南宮主委莊秋安（右二）等人，示範加料調理。（廖志晃攝）

紫南宮「呷丁酒」，今年發送麻油雞冷凍料理包。（廖志晃攝）

竹山鎮紫南宮年度盛事，元宵節翌日「呷丁酒」，總是吸引10多萬人聞香而來，但因防疫考量，避免群聚共食，6日發送麻油雞冷凍料理包，讓民眾帶回家自行加熱食用，紫南宮主委莊秋安表示，廟方準備5萬包料理包，可供10萬人呷平安。

雖然上午寒風細雨，但信眾熱情不減，依然到紫南宮水濂廣場排隊；莊秋安、竹山鎮長陳東睦及卜蜂食品公司副總裁張維岳等人，親自發送麻油雞料理包給民眾，並且示範加料調理。

紫南宮以求發財金聞名，每年借金約4億元，還金則高達6億多元，曾獲選為全國10大求財廟宇之首，為便利南來北往信眾借還金，服務中心營業到晚上，被稱為夜間營業的「銀行」。

台灣的元宵節重要慶典，有「北天燈、南烽炮、中丁酒」之說，其中，紫南宮呷丁酒源自清乾隆10年（西元1745年）至今已有278年歷史，並且被南投縣政府登錄公告為「南投縣民俗類文化資產」。

紫南宮每年元宵節翌日呷丁酒時，廟埕內外麻油雞飄香，人聲鼎沸，充滿節慶的歡樂氣氛；但考量防疫因素，近兩年改為發送冷凍調理包。

紫南宮準備的食材，是卜蜂食品公司的冷凍麻酒雞肉料理包，1包可供為2人食用，讓信眾領取回家與家人或朋友分享；另外，還有熱心入士提供1萬公斤的冷凍烤番薯，讓信眾帶回家。●飲酒過量，有礙健康

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