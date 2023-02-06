中華航空長年投入企業社會責任與公益活動，今（6）日首次與台灣原聲教育協會合作，邀請原聲童聲合唱團超過 30 位孩童參加「華航小小機師體驗營」，讓小朋友們一窺機師訓練的箇中奧秘，體驗模擬飛行的臨場感，寓教於樂。隨著疫情解封，華航投身公益不間斷，關心偏鄉學童，落實企業公民責任，回饋社會及社區。

台灣原聲教育協會於 2008 年成立，設立「台灣原聲音樂學校」致力於南投縣信義鄉原住民學童教育，並成立「原聲童聲合唱團」，秉持「用合唱培養孩子信心，用教學彌平學習弱勢」的精神，幫助部落的孩子，改變自己的人生。

華航此次特別邀請原聲童聲合唱團北上，活動當日由現役機師介紹飛行員養成及訓練過程，分享機師工作趣事，而「模擬機體驗」更是備受期待，讓鮮少有機會接觸航空產業的小朋友們進入模擬駕駛艙親身觀摩，開拓不一樣的視野。此外也安排孩童們參觀緊急逃生訓練設備、客艙訓練設施及華航博物館等，現場互動熱絡，氣氛融洽，留下難能可貴的寒假回憶。

華航致力企業 ESG 永續發展，積極回饋社會、深耕社區，提供優質教育更是重點發展項目之一，透過持續舉辦志工教學、公益運動營等，如與PLG桃園領航猿合作公益籃球營，邀請知名棒球好手陳偉殷、王維中參與公益棒球營，且長期支持遠見天下文化教育基金會「共同知識平台公益專案」，捐贈兒童刊物予桃園在地學校，以實際行動善盡社會責任。

華航永續經營表現屢獲各界肯定，連續七年入選道瓊指數（DJSI）新興市場成分股，並勇奪全球第一殊榮，更是國內首家航空公司獲頒行政院「國家永續發展獎」榮耀，且九度蟬聯企業永續獎，顯見華航積極實踐永續發展的成果有目共睹，成就企業永續。