在國際疫情趨穩，迎接疫後觀光旅遊產業的復甦，明新科技大學啟學海築夢海外實習計畫，選送26名運動事業管理系、應用外語系學生，前往日本雪場進行兩個月的實習，培育國際休旅運動人才。學生們因應自身語言能力，分別擔任滑雪教室團體課程教師以及從事雪具店租借保養工作，更有學生被實習合作公司相中，擔任培訓種子教練。

在預期疫情緩解，各國國境陸續解封，明新科大即著手規畫力推學生出國實習，與日本YKT株式會社合作，明新科大人文與設計學院副院長向薇潔表示，去年12月初即選送運管系、應外系共26名學生，分別前往東京苗場、輕井澤、北海道富良野的雪場實習2個月，認識滑雪運動休閒產業，以及提升語言能力，打造跨域的多元人才。

提供實習機會的YKT株式會社社長渡部潔子表示，日本國內疫情解封與國境開放，觀光產業復甦但人力奇缺，12月起迎接滑雪季，恰好能有機會與台灣的明新科大實習合作，學生在日本的雪場，依語言程度與專長，分配到雪場櫃檯收付、雪具店負責雪具租借與保養，以及在熊貓滑雪學校指導小朋友滑雪。

跨年及農曆春節假期是雪場最忙錄的時段，今年適逢日本十年一遇的大雪，渡部潔子大讚明新科大的實習學生們在雪場表現優秀，短短兩個月的實習工作，已成為不可或缺的夥伴，2月初實習雖已結束，希望未來畢業能來日本一起投入運動休旅觀光產業。

明新科大運管系大三學生鄭敏丰，得知學校重啟海外實習計畫，便積極爭取申請，這次在富良野雪場，擔任熊貓滑雪學校的小朋友團體課程教學，感謝滑雪學校校長孫彥鎖教導，從開始手忙腳亂到已能得心應手，很有成就感，也自覺在日語溝通上要再努力，更榮幸能被YKT看中成為培訓種子教練，實習結束後，未來會繼續鑽研精進滑雪技術與日語，讓自己做得更好。

大四學生石岳則是在雪具店從事雪具租借與保養工作，他提到，富良野滑雪場的客人從世界各地來，除了日語，還要會英語，在這裡學習到如何幫客人配板，挑選適合的雪具尺寸，也學會雪板保養技術，從去蠟、磨邊到上蠟一連串的保養對雪具與安全都非常重要。