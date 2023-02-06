人夫陳男2021年間騎機車載黃女遊馬公撞車身亡，陳妻曾查看亡夫手機驚愕發現他生前出軌，4年多期間與黃密集旅遊42次，兩人親密合照、同房過夜，還由黃承辦16筆保險，崩潰怒告求償。黃抗辯，不知男方有妻，他投保勾填「未婚」、「單身」刻意隱瞞，並提通過測謊鑑定為證，法官以控告證據不足判決駁回，可上訴。

陳男婚後育有2子，他2021年11月28日在澎湖馬公騎機車載黃女遊玩，不慎撞上路燈倒地，送醫身亡。陳妻接到噩耗驚恐傷心，但檢視亡夫手機錯愕發現出軌照。

陳妻依親密照追查指控，兩人自2017年至2021年期間4年多密集出遊國內、金門、澎湖及大陸等地多達42次，共吃大餐、親密牽手，還有泳裝清涼合照，甚至同房過夜。

陳妻追查發現，老公之前投保的契約受益人都紀錄「夫妻關係」；2017年認識保險經紀人黃女後，由她經辦共16筆保險，受益人只寫「法定受益人」。

陳妻指控，黃女承辦老公及兒子多筆保單，查證投保文件及出遊接洽旅行社，都有查證身分證機會，黃還多次向兒子催繳保費，應該得知男方已婚、有配偶及兒子。

黃女不爭辯與陳男交往出遊，抗辯說，她不知對方已婚，只核對過駕照、未見過身分證，以為他是「離婚」，直到去年4月間被告上法庭才知情，她並提出測謊鑑定為證。

黃女強調，不能以承辦保險就推測她知道對方有配偶，陳男刻意隱瞞，在保險資料婚姻欄勾選「未婚」、「單身」；受益人填寫「法定受益人」，只在1筆防疫險保單勾選「已婚」，是因保單沒有「離婚」可勾選；她車禍後，還向繼承人陳子求償醫藥費，並不知陳妻的存在。

陳男兒子作證，黃女承保及催費過程，他未提及父親婚姻狀況，父親自2017年起即常多日未返家，公司有供宿。

法官以陳妻所提證據，無法證明黃女事前得知男方有配偶，故意或過失侵害配偶權，測謊鑑定也無不實反應，認定她不知男方有配偶，全案判決駁回。