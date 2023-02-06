甄子丹現身《捍衛任務4》，會帶來怎樣的打鬥風格令人期待。（車庫提供）

《TOTAL FILM》雜誌封面。（車庫提供）

全球票房賣座近6億美金的《捍衛任務》系列，以獨樹一格的動作場面獲得大量死忠粉絲的支持，原班人馬打造的最新史詩篇章《捍衛任務4》，正式宣布在台上映日將提前至3月22日，搶先全球上映，飾演「殺神」的基努李維，將與「葉問」香港動作巨星甄子丹展開激鬥。

《捍衛任務4》亦登上最新一期的《Total Film》雜誌封面，可看到基努李維與老班底勞倫斯費許朋、伊恩麥克薛恩以及甄子丹、比爾史柯斯嘉和日裔英國女歌手澤山璃奈等主要卡司一字排開站在標誌性的艾菲爾鐵塔前，可說是霸氣十足、氣勢逼人；而另一款特別版封面則是甄子丹與比爾史柯斯嘉兩人以新對手的形象出現在基努李維下方，血紅色的背景透露出山雨欲來的緊張感。

《捍衛任務》系列以大量別出心裁的動作場面深獲全球影迷喜愛，約翰維克在前3集總共殺了299人，但這還不是這個系列的極限，基努李維在近期接受專訪時透露，《捍衛任務4》將擁有全系列最多、最大、最猛的動作場面，基努李維表示：「《捍衛任務4》是我迄今為止的演藝生涯中演過最困難的動作片。」他認為，就動作場面而言，《捍衛任務4》超越了系列前3集，「《捍衛任務4》的動作場面數量將會是系列最多，而這代表的是真的很多！」

不光是新增卡司和場面升級，《捍衛任務4》也將保留許多系列作中的特殊元素，例如本集將再度向觀眾展示第二集中出現過的「車功夫」，這是一種結合汽車和槍枝的打鬥方式。「車功夫」在《捍衛任務4》將提升到全新境界，可以看到車子倒車迴轉180度、往前旋轉180度、倒車迴轉270度，甚至是甩尾飄移，這讓基努李維在拍攝過程十分樂在其中，「能夠學習這些技巧並實際演練真的很有趣。」