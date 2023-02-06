中央流行疫情指揮官王必勝今表示，國內確診黑數約佔2至3成，若加上實際確診數，估計全台有6成以上人口感染過新冠肺炎。口罩第二階段鬆綁何時上路？王未鬆口，強調要看確診數發展、重症及加護病房使用率、跨部會溝通結果等3指標而定。

行政院長陳建仁上任後，指揮中心即拋出口罩政策第二階段鬆綁時程，原預計上周四宣布，卻延宕至今。王必勝今表示，由於重症及加護病房使用率仍高，鬆綁時程有待進一步觀察。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前全國專責與負壓隔離病房空床率僅47.6%，其中以台北區不到4成空床率最嚴重，專責加護病房空床率21%、非專責加護病房空床率15.4%。羅一鈞說，目前全國專責加護病房收治505人，寫下今年以來新高，顯示確診病患的收治人數尚未出現反轉。

有專家建議，我國口罩鬆綁若比照南韓模式，關鍵在於了解國內確診黑數有多少？王必勝透露，根據指揮中心推估，台灣確診黑數約2至3成，再加上4成確診者，實際感染新冠的人口至少破6成，換算人口數約1400萬人。

王必勝說，確診黑數世界各國都有，主要看通報定義及方式。至於口罩二階段鬆綁何時宣布？必須觀察上述3條件，目前僅確診數往好的方向走，其他仍有待觀察。