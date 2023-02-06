Breaking...: League sources have identified the alleged individuals who pointed the lasers... pic.twitter.com/vLDs42EYhR — Carter Pen (@Loungin_Ape) February 5, 2023

灰熊與溜馬在1月底的比賽中爆發衝突，灰熊靠著主將莫蘭特（Ja Morant）27分的大三元逆轉勝。灰熊打贏了比賽，但是賽後有幾個莫蘭特的友人疑似跑去威嚇溜馬員工，他們坐在一輛緩慢移動的休旅車裡面，打出紅色雷射光照在溜馬員工身上。受害者懷疑那些是安裝在槍械上面的雷射瞄準器，他們告訴美媒《The Athletic》說擔憂生命遭受威脅。

莫蘭特的好友派克（Davonte Pack）當時在比賽中加入爭吵，被安全人員攆出去。賽後派克和幾個人前去向客隊溜馬的巴士叫囂，吵鬧了15分鐘，直到莫蘭特帶著派克一起坐上休旅車，然後就從休旅車中對著巴士射出了雷射瞄準光線。

此案件經過聯盟調查，結果是查無實據，無法證明那些雷射光安裝在槍枝上頭，聯盟發言人聲稱沒有任何證據顯示溜馬員工遭到武器威脅，涉入爭吵的那些人已遭到場館封殺，不能再看灰熊的比賽。灰熊球團以及總教練傑金斯（Taylor Jenkins）不願做出進一步評論，只表示完全接受聯盟的調查結果。

莫蘭特本人對此非常不滿，他推文抱怨，此事明明是空穴來風，媒體還是寫了文章來抹黑他，連累他的好兄弟們因此被封殺1年。莫蘭特的父親提伊（Tee Morant）在比賽中加入爭吵，提伊上個月也在湖人主場與FOX體育球評沙普（Shannon Sharpe）爆發口角。