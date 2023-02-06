台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，韓媒撰寫評論指出，三星去年第四季晶片部門利潤驟降97%至2700億韓元，創下2008年以來最疲軟第4季紀錄，今年上半年虧損額恐達10億美元（折合近台幣300億元）。該文示警，三星與台積電的差距正在拉大，南韓政府必須不惜一切代價捍衛其寶貴的晶片產業。

南韓媒體《中央日報》評論指出，三星晶片部門今年上半年可能會出現近10億美元的營運虧損，而且三星電子的晶片衝擊不僅是企業問題，還會使南韓也承受經濟痛苦。文章提到，晶片是該國第一大出口產品，占去年出口額的19%，在韓國經濟中占主導地位，從歷史來看，當晶片景氣長期低迷期時，經濟也連帶受到影響，尤其是1998年亞洲金融危機和2008年全球金融危機期間。

而晶片的低迷已波及到南韓整體經濟，韓國統計局數據顯示，去年12月工業產值月減1.6%，創下32個月以來最大降幅，設施投資也下降 7.1%，值得關注的是，該項衡量商業前景的領先指標，已連續第6個月下滑。國際貨幣基金組織 (IMF) 更將其對韓國今年的成長預期調整為1.7%，與10月的上次預估值相比，下調了0.3個百分點。

文章總結，三星電子過去30年裡稱霸記憶體領域，但如今正受到美國和中國競爭對手的緊追，而且與晶圓代工龍頭台積電的差距正在拉大，呼籲南韓政府需要更積極的心態才能化解危機，必須全力支持晶片的研發與設備投資，以及加強人才的培育。