在個股買賣超部分，晶圓雙雄再獲外資青睞，聯電(2303)、台積電(2330)為上周外資買超前2大，張數分別為176,229張及113,779張，華新(1605)買超53,076張排第3。

賣超方面，鴻海(2317)居上周外資賣超第1，張數為88,343張，第2、第3都是金融股，中信金(2891)及第一金(2892)賣超張數分別為62,855張及54,714張。

《基金》外資無懼越南政治高層洗牌 今年來買超越股2.1億美元
《台北股市》外資1月淨匯入衝第3高 回補台股創次高
《半導體》聯電1月營收近15月低點 仍創同期次高
#買超 #晶圓雙雄 #外資上周 #台積電 #外資