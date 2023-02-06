在個股買賣超部分，晶圓雙雄再獲外資青睞，聯電(2303)、台積電(2330)為上周外資買超前2大，張數分別為176,229張及113,779張，華新(1605)買超53,076張排第3。
賣超方面，鴻海(2317)居上周外資賣超第1，張數為88,343張，第2、第3都是金融股，中信金(2891)及第一金(2892)賣超張數分別為62,855張及54,714張。
台股上周新春開紅盤，在過年期間台積電ADR大漲，帶動大盤指數反彈，外資也全力回補。根據台灣證券交易所統計，外資上周買超高達1,195.58億元，累計今年以來，買超達2,451.48億元。外資總持有股票市值重回20兆元，達20兆1,673.27億元新台幣，占全體上市股票市值的41.33％，較1月17日增加1兆1,841.3億元。
在個股買賣超部分，晶圓雙雄再獲外資青睞，聯電(2303)、台積電(2330)為上周外資買超前2大，張數分別為176,229張及113,779張，華新(1605)買超53,076張排第3。
賣超方面，鴻海(2317)居上周外資賣超第1，張數為88,343張，第2、第3都是金融股，中信金(2891)及第一金(2892)賣超張數分別為62,855張及54,714張。
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