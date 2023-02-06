台股上周新春開紅盤，在過年期間台積電ADR大漲，帶動大盤指數反彈，外資也全力回補。根據台灣證券交易所統計，外資上周買超高達1,195.58億元，累計今年以來，買超達2,451.48億元。外資總持有股票市值重回20兆元，達20兆1,673.27億元新台幣，占全體上市股票市值的41.33％，較1月17日增加1兆1,841.3億元。