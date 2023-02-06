陳建仁是否會成為賴清德2024總統初選的競爭對手？前總統陳水扁今天表示，從陳建仁入黨時就有嗅到這感覺，也會聯想到是否會「卡賴」，賴清德應該還沒有百分之百「定於一尊」。至於賴的副手「我也不認為蕭美琴是第一人選，前文化部長鄭麗君的機率反而還比較高。」

陳水扁今天接受資深媒體人黃光芹專訪指出，從陳建仁先前接受入民進黨邀請，又擔任蔡英文之友會的榮譽總會長，可看出有政治意涵，一定有其目的，不可能只是掛名，且先前陳時中競選台北市長時，陳建仁還當過競選主委，因此陳建仁在蔡英文心目中分量是很重，蔡對他也有很多期待。

外界質疑陳建仁是否會成為賴清德2024總統初選的競爭對手？陳水扁表示，從陳建仁入黨時就有嗅到這感覺，也會聯想到是否會「卡賴」，但蔡英文有這種想法其實沒有對跟錯。

因此以現況來看，他分析，即使賴清德當選黨主席，取得總統大選門票，但應該還沒有百分之百定於一尊，而接下來一定會有黨內初選，相信賴清德不會沒收，會讓黨內自由登記，時間點也應該會提前進行，不會拖到6、7月。

雖然陳建仁內閣多數閣員留任頻遭批，但陳水扁說，陳找前桃園市長鄭文燦當搭檔，形象相信不會有太大負評，且第一次行政院院會都讓6位直轄市市長出席，甚至召開會後會，來聽取市長意見，整個起手式非常成功，也非常有感，讓人覺得是有在做事的內閣。

近日頻傳駐美代表蕭美琴有望在2024總統大選搭檔賴清德？但他強調，副手人選是總統候選人權責，要選誰不用管外界雜音，現在討論還不急，「我也不認為蕭美琴是第一人選，前文化部長鄭麗君的機率反而還比較高。」

陳水扁指出，鄭麗君對外發言都非常得體，沒有什麼爭議，也是過去他任內最年輕閣員，做過文化部長等等，條件都很好，不會輸給蕭美琴，「但最重要的還是要由總統候選人決定。」

外界會點名蕭美琴是因為蕭深受美國信賴，但他說，大家好像都覺得台灣的正副總統候選人都是美國決定，但「沒有這回事啦，美國沒那麼雞婆，這是我們的事情」，媒體等閒人在說閒話，不要拿來當真。