台中市霧峰區六股路是中正路（台3線）往中投公路（台63線）的主要道路之一，車流量大但路寬狹小，地方居民期待路面拓寬近40年，終在6日開工。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區六股路拓寬工程完工模擬圖。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區六股路為中正路（台3線）往中投公路（台63線）的主要道路之一，通行車流量多但路寬僅4米半至5米，地方居民過去就曾反映希望將路面拓寬，期待近40年，終於在6日開工，中市府投入3885萬經費進行「霧峰區六股路拓寬工程」，預計今年8月完工。

市議員林碧秀表示，六股路一端出入口銜接中正路，是周遭居民出入中正路的主要道路，過去40年來六股路路寬僅4米半至5米，相當狹小，早期車流量較少並無問題，現在往來車流輛大，也有大車行駛，常造成六股路、中正路口壅塞、會車不便。

林碧秀指出，過去居民一直期待能拓寬路面，由於地權仍未徵收完畢，有些地主已搬遷國外、有些地主已傳承二代、三代等，地權清查及協調過程不易，終在去年清查完成，後續進行發包又流標，過程可說相當曲折。

建設局長陳大田說，市府團隊在深入瞭解地方需求後，籌措經費辦理該道路拓寬工程，盼完工後將對地方產業發展及安全等具正面效益，並強化該區域交通運輸系統的便利；此工程總經費3885萬元，包含工程費1200萬元、用地及地上物補償費2685萬元，將拓寬道路寬度約10公尺並新設側溝、路燈等設施，預計今年8月底完工，盼回應地方多年期待。

霧峰區長陳宗祈說，這個路地方居民等了40年，此次「霧峰區六股路拓寬工程」施作路段由中正路路口至六股一號橋，路長約110公尺，路寬將拓寬到10公尺，未來幾個月工程可能會帶來不便，但新的道路可以紓解交通瓶頸，同時提升通行安全、促進地方發展。