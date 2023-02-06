庫市山谷基督學校及飛洋會話趣電台，邀集美國第二、三代華裔子弟參與，台中市則由至善國中與向上國中學生一同交流。(台中市政府提供)

提升英語表達力，台美國中生視訊交流說笑話。(台中市政府提供)

透過互動提升國中生英語表達能力！台中市與美國加州庫比蒂諾市(Cupertino)於2016年10月締結為友好城市，兩市交流密切，「庫市-台中友誼城市協會」為雙方聯繫窗口，6日舉行首屆國中生視訊交流「台美文化愛說笑活動」，教育局長蔣偉民以幽默方式開場，上線給予參加同學勉勵加油。

教育局指出，此次說笑話視訊活動，庫市山谷基督學校及飛洋會話趣電台邀集美國第二、三代華裔子弟參與，台中市則由至善國中與向上國中學生一同交流；庫柏蒂諾市長魏虹、台中友誼城市協會(CTFC)會長胡威妮、顧問李萍萍也上線關心。

教育局表示，雙邊學生從去年12月底由校內選拔代表，同時準備中文和英文笑話講稿，讓台灣學生藉此提升英語表達力。庫市的學生則能加強中文表達，互相切磋琢磨，欣賞彼此的優點。至善國中同學分享要能聽懂笑點，除仰賴幽默感外，更需要了解與認識彼此文化，透過活動對自己英語口說能力更有信心。

蔣偉民指出，外語能力是與國際接軌的關鍵，市長盧秀燕自上任後，大力推動雙語教育，除外師人數增至185人，連續2年達全國第一，也推動雙語教學學校躍升到152校，目前共有51間學校與17國締結130校次姊妹校；盼藉此培養更多擁有流利外語溝通能力並具備國際觀學生，在國際舞台上發光發亮。

教育局強調，後疫情時代利用視訊進行說笑話活動，透過輕鬆方式欣賞台美文化差異，並從中體會語言文字背後的文化意涵，有助於提升與落實學生國際素養與文化體驗；未來將持續推展締結姊妹校、大手牽小手、國際學伴、飛越山海屯雙語Online、雲端英語學堂、國際知識大會考、大使帶你遊世界等計畫，培養立足台中、放眼國際的世界公民。