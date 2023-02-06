搶攻情人節商機，國泰飯店觀光事業慕軒飯店（MADISON TAIPEI HOTEL）推出主題餐飲與住房專案，2月14日至3月14日止推出「戀慕微醺」雙人龍蝦碳烤海鮮拼盤每套3,880元＋10％，提前預付訂金1,000元送紅酒或白酒一瓶頭手工甜品，兩人同行只要身份證同時有「520」三個數字可享85折優惠。即日起至3月31止推出「好感時光」情人節住房專案，6,999元起含早餐並贈花果香氣泡酒與粉紅氣泡酒，搭配精選法式甜品馬卡龍香檳杯組，會員再享5％折扣，並適用亞洲萬里通累點。

慕軒飯店GUSTOSO餐廳「戀慕微醺」雙人龍蝦碳烤海鮮拼盤，嚴選美國緬因州龍蝦、挪威鮭魚、澎湖軟絲、馬祖淡菜、與肥美虎蝦搭配當季時蔬，以直火炭烤，保留海味食材的鮮味，灑上香氣濃郁紅椒粉調味，最後於焦糖化的表面擠上能提升鮮味的檸檬汁，海味純粹美好。平日以套餐式推出，假日則搭配自助式餐檯推出季節性特色菜，添增伊比利元素的小點TAPAS與西班牙菜餚。

即日起至3月31止推出的「好感時光」情人節住房專案，6,999元起含豐盛自助式早餐，加贈帶有綜合花果香的「花果香氣泡酒」與酸甜氣息綜合莓果元素的「粉紅氣泡酒」，搭配精選法式甜品馬卡龍香檳杯組，凡會員再享5％折扣，更可適用亞洲萬里通累積點數。房價已含10％服務費及5％稅金。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒】