佛光山開山宗老星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲。今（6）日上午不少民眾到山上緬懷星雲大師，對於人車增多，仁武警方表示，目前休假正常，將加派人手到當地做交通疏導。

高雄市長陳其邁上午到佛光山悼念星雲大師，高雄市警察局長林炎田陪同。陳其邁特地交代林炎田要幫忙做好鄰近地區的交通勤務規畫。

佛光山說，即日起暫停對外任何活動，謹訂於每日上午9時至下午5時開放民眾到佛光山雲居樓追思緬懷，為期一周，並在臉書公告此訊息。警方對此表示，將維持一周的交通勤務，並對政治人物到訪加派人手維安。