屏東陳姓男子不滿鄭姓女友在小吃部陪酒上班，去年某日清晨4時許，發現女友與柯姓男客準備離場，便上前拉扯，柯男當場與陳男起口角，並拿出車上魚叉朝陳男刺去，胸口被刺中的陳男血流如注，送醫不治，屏東地院6日審結，一審依殺人罪判刑15年。可上訴。

檢警調查發現，37歲鄭女與38歲陳男當時正在交往，但陳男不滿女友在小吃部坐檯陪侍上班，且與其他男客過從甚密，頻頻要求她辭職，但是多次爭吵後總是不了了之。

案發當天，陳男得知鄭女又到小吃部坐檯陪酒，再度勸告要她別去上檯，但遭鄭女拒絕，陳男索性自己到店內開包廂消費，順便就近「看管」女友；直到店家凌晨4時左右準備打烊時，陳男看到鄭女與其他酒客準備上車離去，立刻上前欲將鄭女拖下車，過程中與多名男爆發激烈口角及肢體扭打。

其中柯姓男子趁隙從車上取出1把魚叉，朝陳男胸口刺去，刺中左邊腋下，陳男當場倒下，柯男見狀立刻逃離現場，其他人嚇得趕緊報案；最終因胸部穿刺傷併左上肺葉貫穿和血氣胸，呼吸衰竭而死亡。

法官認為，柯男與死者互毆，當對方受刺跪趴在地後，仍持續毆打、未予救護，雖不斷辯稱持魚叉是正當防衛，不可採信；審酌犯案後取走案發地點小吃部設置監視器主機，逕自逃離現場，試圖滅證，且於審理期間翻異供詞，圖卸刑責，審酌後判刑15年。