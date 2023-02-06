中國大陸放寬防疫措施，外界預期大陸出口將增加，消費與旅遊復甦。日本經濟新聞報導，與中國經濟聯繫密切的亞洲貨幣明顯升值。1月下旬中國迎來沒有出行限制的春節假期，對接納中國遊客的周邊國家貨幣形成利多。

報導指出，泰銖1月30日升值至1美元兌32泰銖區間上半，達到2022年3月以來最高水準，新加坡元目前也升值至1美元兌1.3新元區間，達到2018年1月以來、5年來最高水準。出口增長受到期待的韓國，韓元2月2日一度升值至1美元兌1215韓元區間，達到2022年4月以來的兌美元匯率新高。

亞洲貨幣升值的因素之一是中國遊客的復甦。其中在2019年旅遊相關產業佔國內生產總值（GDP）約2成的泰國明顯受益；當時，在到訪泰國的約4000萬外國遊客中，中國遊客佔到4分之1。中國媒體報導稱，從2023年春節假期中國人赴海外旅遊目的地來看，泰國排在第1位。

此前大幅貶值的新興市場國家貨幣聯袂升值。原因是由於美國聯準會（FRB）的加息減速預期，美元貶值加強。此外，截至2月1日舉行的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後的加息放緩預期也成為東風。不過，期待先行的一面突出，前景仍存在不確定性。

對中國經濟重啟的期待還體現在股票市場上。代表性的MSCI全球指數（MSCI World Index）1月上漲6％，從該指數的各國和各地區漲跌比率來看，中國大陸大幅上漲12％。與中國大陸貿易額巨大的韓國（9％）和台灣（10％）股市也大幅上漲。大和證券的金森睦美指出，「中國（大陸）春節期間的消費堅挺，再加上美國加息減速預期加強，以台灣和韓國的半導體為中心，預期升溫」。

如果中國經濟如預期恢復正常，對於開始緩解的全球通貨膨脹，有重新加劇的隱憂。瑞穗研究與技術公司（Mizuho Research ＆ Technologies）的太田智之估算稱，「製造業的復甦將推高資源價格3％」。如果通貨膨脹重燃，美國等主要國家的降息預期減弱，資金或許會從新興市場國家逆轉回流向已開發國家。