紫南宮秉持「取之於民、用之於民」的精神，熱心參與地方事務，並致力於社會公益服務，對於教育的付出不遺餘力，今年將擴大助學範圍至鄰近6鄉鎮，預估1年補助3000萬元，將有1萬多名學童受惠。

紫南宮長期資助竹山鎮、鹿谷鄉內全部學童，及其他經濟弱勢家庭學童書籍費、家長會費及團體保險費等就學費用，去年補助經費約1500萬元、6500多位學童受惠，協助縣內家長減輕經濟壓力，讓學童能夠安心就學。

今年，紫南宮加碼放寬學生就學補助，將補助範圍擴及鄰近鄉鎮，包括名間、集集、水里、中寮、魚池、國姓等鄉鎮所轄國中、小學，都可依實際需求學生人數，向紫南宮申請相關就學補助；此外，針對其他未全額補助的鄉鎮學校，紫南宮也放寬由導師認定確有經費需求的學童，讓更多南投學童獲得照顧。

紫南宮6日舉辦「呷丁酒」活動，南投縣長許淑華前往參與盛事，並頒贈感謝狀給紫南宮主委莊秋安，感謝廟方長期回饋鄉里，替縣內家長分憂解勞、減輕經濟負擔，也讓學童無後顧之憂，專心學習，發揮穩定社會的力量。