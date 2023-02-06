台大公衛學院教授詹長權昨天批評，我國今年1月份的31天心冠死亡人數達1055人，2月1日至5日短短5天又增加379人死亡，平均每天死亡數達76人，認為這樣的數字「實在很不OK」。對此中央流行疫情指揮中心今回應，確診死亡人數驟升，與春節連假通報減少有關。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，我國第三波疫情因經歷春節十天連假，而長假中讓民眾篩檢意願降低，因此出現收假期間才篩檢、通報的情形，如從確診、死亡的公布數字來看，確實可看出進入春節死亡人數驟減，但之後又大幅提高的情形。

羅一鈞指出，如進一步用確診死亡的死亡日來統計，可以看到春節連假期間的死亡人數與平常日無明顯差異，這反映出因疫情造成死亡的真實趨勢。

防疫指揮官王必勝則說，外界有很多人在解讀數字時常常會選擇一個短時間，或是選擇高峰期來評論，就像這次有專家選2月1日至5日，而死亡與重症是一項落後指標，主要反映前面高峰的狀況，並不能反映目前疫情的真實情形，意讓解讀失真，呼籲外界還是用較長時間的統計區間來進行解讀。