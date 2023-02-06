【LIVE直播】WBC經典賽中華隊30人名單出爐！中職全明星旅外戰將返國助拳 15:242023/02/06 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張育成入選中華隊經典賽30人名單。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】WBC經典賽中華隊30人名單出爐！中職全明星旅外戰將返國助拳 訂閱影音： 中時新聞網 2023世界棒球經典賽(WBC)將在3月開打，今天(6日)將從原本36人的集訓人選中，決定最終名單，除了張奕因肩膀傷勢決定退出，中華隊還得捨棄5人。中職聯盟今天舉辦30人名單公佈記者會，帶您來看現場最新狀況。 經典賽》蔡其昌為中華隊加油 發30萬加菜金 經典賽》中華隊前5場熱身賽賽程公布 不開放球迷觀賽 拳擊》傑克保羅鐵拳恐怖 普通人挨一拳「被打出屎來」 #經典賽 #WBC #棒球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 耗資1500萬打造科技棒球場 「未來棒球博覽會」開幕 11:312023/02/05 生活 經典賽》貝茲可能守二壘 美國隊內野陣容超豪華 21:022023/02/01 體育 棒球》陳偉殷開始傳接球 專屬陪練員有亮點 12:282023/02/05 體育 「未來棒球博覽會」5日在三重棒球場 智能科技羽球交流賽同步在新莊開打 11:292023/02/01 寶島 高虹安上任一個月 施政滿意度驚人民調曝光 14:112023/02/04 政治 MLB》不願正面回應大谷翔平續約 天使總管：他跟球團感情好 21:102023/02/05 體育 經典賽》勇士射手「湯神」弟參戰 空降英國最大咖球員 09:402023/02/04 體育 中職》將與經典賽古巴隊交手 富邦2月進行8場自辦賽 15:522023/02/03 體育 華欣女網賽》詹皓晴扳倒頭號種子 與姊姊詹詠然會師4強 22:022023/02/02 體育 中華隊壞消息！旅日強投張奕宣布退出經典賽： 肩膀發炎沉重決定 16:542023/02/03 體育 台鋼雄鷹首戰中華隊 17日嘉義市立棒球場開打 17:512023/02/01 生活 棒球》培育優秀捕手 華南金控攜手棒協辦訓練營 11:302023/02/01 體育 6都首長列席行政院會 「這照片」成焦點網驚：藍綠共主是她 08:372023/02/03 政治 嘉市KANO投手次子追憶父親 日籍訓練師想立傳 04:102023/02/03 地方新聞 竹市府與味全龍協商 今年球場不解約 04:102023/02/05 地方新聞 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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