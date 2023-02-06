【LIVE直播】WBC經典賽中華隊30人名單出爐！中職全明星旅外戰將返國助拳

2023世界棒球經典賽(WBC)將在3月開打，今天(6日)將從原本36人的集訓人選中，決定最終名單，除了張奕因肩膀傷勢決定退出，中華隊還得捨棄5人。中職聯盟今天舉辦30人名單公佈記者會，帶您來看現場最新狀況。