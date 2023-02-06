群光的筆電用鍵盤、影像模組、子公司的筆電電源供應器，都是全球筆電周邊的最大供應商，直接反映筆電買氣，法人認為，群光第一季受到農曆新年假期、景氣衰退疑慮以及NB市場仍處於庫存修正期的影響，群光今年第一季應該是底部，第二季有機會反轉向上，第三季應該能夠如往常一樣為營收高點。

法人進一步表示，去年在筆電需求反轉向下、非PC產品訂單暢旺下，去年群電非PC營收占比已達57％，因而在筆電需求逆風的狀態下，仍能繳出成長的成績，群光的AI影像產品應用領域十分廣泛，今年將會持續明顯成長，策略著重在開發高毛利產品組合，預期視訊監測產品將大幅成長，受惠於美歐的國防授權法NDAA轉單效應。此外，今年的車用影像產品、運動攝影機、視訊會議系統以及拋棄式內視鏡等產品，今年的營收預期也將有明顯成長。

法人也指出，以今年具有成長性的產品來說，除了AI影像產品外，鍵盤方面，如2-in-1裝置鍵盤、背光NB鍵盤與電競鍵盤等高單價產品今年仍有機會成長，在影像模組方面，因解析度規格大多由HD提升至FHD或以上，且客戶大多要求窄邊框設計，因此去年的產品單價亦大幅提升，明顯有益於獲利。

群光去年前三季每股EPS為7.88元，法人樂觀預估去年獲利水準有望超越市場預期，挑戰賺回一個股本，且群光股利政策向來大方，現金配息率為七成以上，因此法人表示目前群光殖利率將遠超出過去平均值。