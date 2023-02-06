由於各金控子公司等3月必須進行董事會、股東會等，決定上繳多少現金股利給金控母公司，因此金管會原規劃2月預告「金控以資本公積或法定盈餘公積發放現金股利」的財務與法遵門檻，目前亦評估先找金控業者開會討論，了解各公司影響性，多聽意見後再決定函令的文字。

金管會強調四大點，一是目前相關規定仍在內部研議，尚未作出任何決定；二是股票股利等同會計科目挪移，將獲利留在帳上，有利強化資本適足率，金管會樂見金控多發股票股利，不會作任何限制；三是現金股利分配，是以前一年期初未分配盈餘加計當年獲利，並要扣除當期權益減損，是現行規定，不會限制之前的未分配盈餘不得分配現金股利，即不會限制只能以2022年獲利作盈餘分配基礎。

四是若未來對資本公積配發現金股利有一致性的規範，也不樂見銀行金控或淨值減損較小的金控，等將帳上獲利用現金股利「分光光」。

2022年因為升息造成股債市波動大，有大型壽險公司的金控淨值大受影響，國泰金控、新光金控、開發金控及中信金控旗下壽險子公司，在2022年10月1日都有進行金融資產重分類，將大部分債券重分入攤銷後成本，以成本列帳，淨值即回升3,444億元，這部分金管會要求壽險及金控都要提列等值未分配盈餘後，才能分配現金股利。