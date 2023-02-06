台中茂盛醫院婦產科醫師林于翔指出，在性交時發生的陰道痙攣，可能是女方突然因死懼、驚嚇造成陰道前1／3段的肌肉不自主緊縮，就讓還已經進入的陰莖無法拔出。（馮惠宜攝）

女星飯店抓姦 小三突陰道痙攣與人夫交纏裹浴巾就醫

資深房務員爆料，一名女星到五星飯店抓姦，小三疑似因太驚嚇陰道痙攣夾住人夫小弟弟，還直呼好痛，最後倆人是交纒裹著浴巾到隔壁婦產科打肌肉鬆弛劑才脫困分離；婦產科醫師直言，這種續發性的陰道痙攣，可能是女方過度驚嚇、害怕所致，如超過30分鐘男方陰莖恐腫脹缺血壞死。

國內觀光業缺工嚴重，其中又以房務人員最缺，一名在飯店業打滾30年的資深從業人員表示，他在五星飯店接待過很多明星，也看到許多明星不為人知的一面，27年前曾有一名知名女星會同徵信社到台北民生東路一家五星飯店抓姦，當時還是房務人員的他，就親眼目睹螢光幕前無限風光的一線女星最難以啟齒的家事。

他回憶，當徵信社人員破門而入時，躺在床上的人夫和小三嚇到一上一下交纏無法「自拔」，名符其實是抓姦再床，最後倆人始終無法分離，不但女的直叫好痛，男方也痛苦不已，只好交纏包裹浴巾到隔壁婦產科打一針，才讓人夫「小弟弟」得以脫困。

台中茂盛醫院婦產科醫師林于翔指出，陰道痙攣分原發性與續發性，原發性的痙攣是患者只要有異物要進入就會不自主痙攣，造成性交困難，其原因很複雜，可能是抗拒行房或曾有陰影等心理因素，甚至有人結婚後因此不孕。

林于翔也研判，偷情的倆人可能是女方突然過於緊張或受到驚嚇，突然發生續發性陰道痙攣，陰道肌肉緊縮，也就讓還已經進入的陰莖無法拔出，必須即時處理，否則超過30分鐘以上，可能會造成陰莖充血、腫脹甚至壞死，而打肌肉鬆弛劑或鎮定劑可以協助男方陰莖脫困。