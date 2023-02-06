國際獅子會300-C1區的5個友會，6日一起發起「群獅傳愛守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，帶著500個弱勢團體的小朋友到麗寶樂園快樂春遊。(圖／民眾提供)

國際獅子會300-C1區的5個友會，6日一起發起「群獅傳愛守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，帶著500個弱勢團體的小朋友到麗寶樂園快樂春遊。(圖／民眾提供)

國際獅子會300-C1區的5個友會，6日一起發起「群獅傳愛守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，帶著500個弱勢團體的小朋友到麗寶樂園快樂春遊。(圖／民眾提供)

國際獅子會300-C1區的5個友會，6日一起發起「群獅傳愛守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬帶著500個弱勢團體的小朋友一起到麗寶樂園快樂春遊。希望藉由獅子會公益力量傳遞給孩子們正向能量，未來長大後也能有能力奉獻給社會，創造社會公益的正向循環。

今天活動由台中市中央獅子會、台中市省都獅子會、台中市祥和獅子會、台中市長榮獅子會、台中市立人獅子會等，在300-C1區總監洪傳貴及活動執行長王釭坪總監號召共同募得經費50萬，全數作為衛生福利部中區兒童之家財團法人大甲媽社會福利基金會附設台中市私立鎮瀾兒童家園等，500位師生到麗寶樂園的幸福基金，希望能為弱勢的孩子們創造不一樣的快樂回憶。

中央獅子會長林韋成說，自去年7月接任會長後就開始籌備，活動會議開了不下數十次，感謝社會局及21世紀不動產的媒合，在300-C3王釭坪總監的統籌及300-C1區洪傳貴總監的結合，更感謝眾多獅友的大力相挺以及各協會的參與，才能成就本次的活動。

林韋成指出，一開始的發想只是單純想要辦一場有別物資或關懷金的捐贈，在獅友的提議下，得知許多弱勢的孩子們因為家裡經濟關係，在學齡的期間都沒有去過遊樂園，自己身為一個父親，深知孩子們的童年回憶有多重要，希望藉由獅子會公益的力量傳遞給孩子們正向的能量，創造社會公益的正向循環。

去年在宗監洪傳貴及王釭坪全力支持下，決定發起「群獅傳愛守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，特別選在寒假期間帶著500位師生到麗寶樂園一起春遊，為孩子們共同創造美好的回憶。

王釭坪強調，為更深化及落實「群獅傳愛守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，活動結餘約17萬元，也同步全數捐出給本次參與的協會，作為孩子們未來的幸福基金。