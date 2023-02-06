公共藝術「風和日麗」讓入園訪客感受濱海獨特風情。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局6日表示，台中市公共藝術作品去年再增加校園及公共建設等共17件，總數已達574件。其中，潭子國小的「蝶舞飛翔」由藝術家許美月創作，並帶領學生創意彩繪，扎根美感教育、突顯學校特色。

文化局指出，公有建築物依法需設置公共藝術，希望牽起與在地的連結，讓市民對居住城市產生歸屬感及認同感。去年在校園及各項市政建設共新增17件公共藝術作品，媒材、造型豐富多元，民眾到校園運動或行經市政建設時，可放慢腳步欣賞。

潭子國小的公共藝術「蝶舞飛翔」，由藝術家許美月創作，並帶領學生利用顏料重疊、噴灑交互、渲染、壓印作用產生特殊的蝴蝶紋理，參與學生都直呼有趣。

文化局表示，「蝶舞飛翔」創意發想來自於台灣蝴蝶，將蝴蝶化為繽紛蝶舞飛翔的馬賽克藝術牆，充滿童趣的手工剪黏馬賽克及抿石子拼貼，象徵藝術家與學校將生態教育融入公共藝術作品的用心。

坪林國小的公共藝術「我們共同的坪林」則由藝術家林彥良創作，以蜜蜂、花與領角鴞等學校生態特色為元素，幻化成色彩活潑的公共藝術，透過作品鼓勵孩童向自然環境學習，也象徵坪林國小積極投入生態教育的努力，已經成為師生最喜愛的校園角落。

此外，海線大安港媽祖園區有藝術家陳齊川創作的「雨露恩澤」及「風和日麗」。陳齊川表示，希望作品能乘載媽祖慈愛恩澤護持萬民的精神，在媽祖的庇護下，讓大家感受到雨露恩澤、風和日麗。