蘇慧倫春節假期到日本滑雪。（相信音樂提供）

蘇慧倫公開素顏美照。（相信音樂提供）

蘇慧倫連二年代言麗芙緹。（相信音樂提供）

「永遠的玉女掌門人」蘇慧倫日前一家人到日本旅行，享受滑雪樂趣，看著兒子首次嘗試滑snowboard，第二天就勇敢地被帶去坐纜車，回想起自己第一次滑雪，「反正上了，就得想辦法下去，當初我也是在還來不及考慮心臟強度的無知狀態下就被帶上纜車了。」而她這次都是在初學者雪道滑雪，發現自己似乎是滑的最好的那一個，覺得心情上勝之不武，反而想念起中高級的雪道，希望下次有機會能再去滑雪，並把技術練得更好。

這次旅行，蘇慧倫也遇到了許多美麗風景，像是在新幹線的自由席上，一位日本男性，看到她沒有和兒子坐在一起，就主動站起來要和她換座位；也碰巧在路上遇到拉麵名店，運氣很好不用排隊；在鎌倉的小巷買了長相可愛的草莓大福，結果口味驚為天人，她說：「以前出門旅行都會先做功課，去找當地一些有名的餐廳或特別的食物，當作旅途中的一個目標，現在越來越不這麼做了，尤其身邊帶著小孩的時候，類似這樣與食物的巧遇，心情上得到的驚喜與舒適，是和花時間尋找排隊而達成計劃不同的。」雖然也有踩雷的時候，但隨遇而吃，能吃就是福，反而感受到不同的旅行意義。

蘇慧倫駐顏有術，蟬連兩年擔任麗芙緹的代言人，她分享自己由內而外散發的好氣色的秘訣，「通往美麗的路途上，我們總是在找對的方向，一直在尋找適合自己的保養方式」，表示自己找到了適合自己的麗芙緹，持續飲用後，越來越喜歡自己，也很開心廠商的信任，能連續兩年擔任代言人。