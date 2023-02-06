周一日經225指數上漲184.19點或0.67%，為27693.65點。東證一部指數升8.96點或0.45%，為1979.22點。

日圓匯率來到近3周新低；稍早有新聞報導指出，日本央行副行長雨宮正佳可能接任下屆央行行長；此外美國的強勁就業數據顯示，聯準會可能在更長時間內維持高利率水準。

Chibagin資產管理的研究部門總經理Jun Morita說：「日圓走弱，而且美國經濟看起來很堅挺，這對日本出口商來說是最理想的情境」。

汽車股漲1.35%；豐田汽車和本田汽車分別漲1.16%和1.88%，三菱汽車也升4.95%。

貿易公司股升2.4%，為表現最好的板塊；三井物產和三菱商事上調了全年獲利預期，並承諾支付更高的股息。

三菱商事升7.84%，為日經漲幅最大的個股；住友商事也升1.34%，三井物產升0.99%。

石油探勘股和煉油股分別上漲2.38%和2.21%。

銀行股跌1.4%，為表現最差的板塊。