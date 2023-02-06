台大政治學系教授、中研院院士朱雲漢於昨日(5日)因直腸癌離世，直腸癌屬於大腸癌的一種，再度引發外界關注如何預防大腸癌，營養師建議，民眾可多吃富含膳食纖維、抗氧化物、維生素D等5類食物來保健腸道，來預防大腸癌上身。台大醫師表示，研究顯示，運動可降低罹癌機率，且即使罹患大腸癌後，運動也可以減少癌症的死亡。

根據國健署最新報告，2020年國人發生大腸癌人數高達1萬6829人，蟬聯癌症首位15年，，由於大腸癌與飲食生活習慣密切相關，營養師楊斯涵建議，民眾可多吃富含膳食纖維、抗氧化物、維生素D、Omega-3脂肪酸、地中海飲食等5類食物來保健腸道，同時不菸酒、減少紅肉加工品及高脂飲食，以預防大腸癌上身。

台大醫院大腸直腸外科醫師黃約翰則表示，過去研究曾指，體內維生素Ｄ含量高者罹癌機率較低，運動可能是串起兩者間的重要因子，許多研究指出，多運動可降低癌症發生率1成以上，目前研究也顯示，即使罹患大腸直腸癌後，運動也可以減少癌症的死亡，若民眾生活忙碌或無運動習慣，快走到流汗也可達運動效果。

林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也曾在其臉書分享，去年底美國胃腸科學雜誌發表一個歐洲跨國研究，若生活型態從不健康變為健康，大腸癌風險下降23%。他表示，藉由戒菸酒、控制體重和運動達成健康的生活型態，的確可以降低罹患大腸癌風險。

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