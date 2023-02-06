「務實台獨工作者」是否會影響賴清德的總統路？前總統陳水扁今天表示，賴清德不要自認為這是選總統的大石頭，畢竟要不要台獨也不是民進黨說得算。至於美國眾議院議長麥卡錫之前傳出訪台，他認為不必做大內宣、大外宣，「只要平常心就會沒事」。

陳水扁今天接受資深媒體人黃光芹專訪，被問到賴清德未來會遇到哪些挑戰？陳水扁分析，世上沒有打不破的魔咒，也沒有推翻不了的定律，現在還沒有一位現任的副總統，是經過民主票選後擔任總統，繼任者除外，這就是所謂的魔咒，如果賴可以打破就是第一人。

賴清德曾自稱「務實台獨工作者」是否會成2024參選總統的阻礙？陳水扁認為，賴清德參加新國家連線，就等同是台獨，「這東西不奇怪，賴就是這樣起家」，但從政過程一定會改變，但骨子裡沒有變，所以不認為賴說這個有問題，「我也說過台灣中國一邊一國，還不是照樣連任成功？」

他要賴清德不必擔心，要對自己有信心，且現在賴清德所說的台獨，相信跟有些人所說的台獨不同，所以賴清德不要自認為這論點是選總統的大石頭，畢竟要不要台獨也不是民進黨說得算，而是要由全台人民做決定。

對於美國眾議院議長麥卡錫傳出訪台計畫，陳水扁表示，麥卡錫已經說不會來，而美國眾議院議長要來台不是第一次，要抱持平常心，不必做大內宣、大外宣，「只要平常心就會沒事，當做有事就好像真的有事」。

至於美國國務卿布林肯因中國偵查氣球跑入美國領土而暫緩訪中計畫，他強調，美國只在乎自身利益，不會為了台灣利益犧牲美國利益，布林肯原先要去北京訪問，適逢麥卡錫傳出要來台，其中一定會有所取捨，且各種原因都會導致計畫生變，現在麥卡錫不來，就是因為布林肯要去北京，不然麥卡錫隨時要來都可以。