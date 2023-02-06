呈現城市景觀美學，台中市政府積極推動各項建設，頗受肯定，奪下第10屆台灣景觀大獎國際景觀師協會（IFLA）優質獎等7個獎項，建設局長陳大田指出，台中市景觀再造與創新獲得肯定，未來將持續落實幸福政策，構建幸福宜居的模範城市。

建設局指出，這次獲頒台灣景觀大獎的獎項共有7項，其中「台中美樂地計畫-美好生活映台中」獲環境規畫設計類傑出獎；連接一中商圈與綠空廊道、東光園道的興進園道，提供居民遠離城市喧囂休憩漫步的生活綠帶，園道藉由「自然花園」概念打造建立「人、植栽、環境的自然循環關係」，獲實踐IFLA APR Landscape Charter類別優質獎。

市府團隊為找回大肚山寶貴的綠色資產，積極推動「都市退燒-全民植樹行動」，與民間組織攜手合作生態保育、栽植原生樹木，達成自然永續、環保綠化目標；另在西大墩公園，則與台灣山林復育協會合作提供大肚山苗木，打造出大肚山聚落花園的意象，兩者皆榮獲特殊主題類特別獎。

陳大田強調，這次獲頒環境規畫設計傑出獎的「台中市美樂地計畫」，秉持「快藝賞、幸福遊、健康綠」理念，推行陽光公廁、兼具安全及特色的兒童遊戲場、共融公園新建及改造，建構台中市公園綠地中、長期的發展願景，實現永續發展的核心價值。