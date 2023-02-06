土耳其南部6日規模7.8強震堪稱土國100年來最強地震，至今已在當地及鄰國敘利亞釀成至少500人罹難、數千人受傷，大地震也導致土耳其南部一座天然氣管線爆炸，烈焰沖天宛如「世界末日」。
綜合土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）、路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，土耳其南部大城加濟安泰普（Gaziantep）附近今（6）日清晨4時17分左右發生規模7.8強震，造成土國百棟建築倒塌，至少284人死亡、2323人受傷，由於震央靠近敘利亞邊境，敘利亞同樣災情慘重，至今有超過237人死亡、逾600人受傷，兩國合計逾500人喪命。
CNN指出，這是土耳其超過100年來最大地震，1939年土耳其東北部也發生規模7.8強震，當時造成約3萬人喪命。
報導指出，規模這麼大的地震實屬少見，全球平均每年發生不到5起，土耳其過去25年曾發生7起規模7.0以上強震，不過今日的地震是歷年最強。
另外據土耳其《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，強震後土耳其南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）一處天然氣管線發生爆炸，導致中斷向鄰近10座城市提供天然氣。
畫面顯示，天然氣管線爆炸引發兇猛火勢，烈焰沖天，火光照耀天際，宛如「世界末日」。
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