土耳其7.8強震狂搖1分鐘！ 多棟建築倒塌畫面曝 @ChinaTimes

土耳其南部6日規模7.8強震堪稱土國100年來最強地震，至今已在當地及鄰國敘利亞釀成至少500人罹難、數千人受傷，大地震也導致土耳其南部一座天然氣管線爆炸，烈焰沖天宛如「世界末日」。

Due to the Earthquake a Gas Pipeline near the City of Kahramanmaraş in Southern Turkey has reportedly Exploded and is burning out of control with Emergency Services completely overwhelmed with Rescue Operations. pic.twitter.com/FnvZ3i1hEp — OSINTdefender (@sentdefender) February 6, 2023

綜合土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）、路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，土耳其南部大城加濟安泰普（Gaziantep）附近今（6）日清晨4時17分左右發生規模7.8強震，造成土國百棟建築倒塌，至少284人死亡、2323人受傷，由於震央靠近敘利亞邊境，敘利亞同樣災情慘重，至今有超過237人死亡、逾600人受傷，兩國合計逾500人喪命。

圖為土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）災情。（圖／路透社）

圖為土耳其馬拉特雅省（Malatya）一座被地震震毀的清真寺。（圖／美聯社）

CNN指出，這是土耳其超過100年來最大地震，1939年土耳其東北部也發生規模7.8強震，當時造成約3萬人喪命。

圖為敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）災情。（圖／美聯社）

土耳其南部強震造成鄰國敘利亞超過200人喪命。圖為敘利亞北部伊德利布省（Idlib）建築倒塌。（圖／美聯社）

報導指出，規模這麼大的地震實屬少見，全球平均每年發生不到5起，土耳其過去25年曾發生7起規模7.0以上強震，不過今日的地震是歷年最強。

另外據土耳其《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，強震後土耳其南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）一處天然氣管線發生爆炸，導致中斷向鄰近10座城市提供天然氣。

畫面顯示，天然氣管線爆炸引發兇猛火勢，烈焰沖天，火光照耀天際，宛如「世界末日」。