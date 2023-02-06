PLG》等不及跟林書豪上場 鋼鐵人跟鑀倫解除合約關係 15:372023/02/06 中時 黃及人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鑀倫。(取自鋼鐵人臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄17直播鋼鐵人今（6）日宣布與洋將鑀倫(Aaron Harrison)解除合約關係，感謝鑀倫對球隊的付出，適時填補球隊的後場戰力，在外圍投射及抄截表現上提供支援，然因陣容調整無法跟球隊繼續並肩作戰，也祝福鑀倫未來能夠在球場上繼續發光發熱 台商新春座談會今登場 宋濤盼早日實現兩岸交流常態化 結合職棒隊伍開訓 雲林全力推動棒球運動 PLG》鄭志龍賽後不當公開批評裁判 聯盟判罰鋼鐵人1.5萬 #球隊 #鋼鐵人 #合約 #關係 #繼續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》厄文轉隊獨行俠！將與東契奇組成最強後場 07:002023/02/06 體育 企排》漫長五局大戰來了 高雄台電驚險氣走極速超跑 15:532023/02/05 體育 美國防部前官員：美中關係可回到原來軌道 04:102023/02/06 國際大事 AIT處長孫曉雅拜會 蔣萬安：重視與美國關係盼強化人才交流 12:262023/02/06 政治 「這件事」再繼續延燒 徐巧芯4字預言民進黨2024下場 19:212023/02/05 政治 PLG》繼續苦等林書豪 鋼鐵人作客不敵攻城獅苦吞3連敗 17:042023/02/05 體育 觀察者網》印度首富被做空，也給中國提了個醒（金鐘） 12:592023/02/06 海納百川 廣末涼子隱忍渣尪外遇 小三剃光頭出家斷不倫戀 16:142023/02/05 娛樂 美中關係因氣球事件緊張 澳外長：不取消與中方會晤 12:542023/02/06 國際 大陸偵查氣球事件 陸學者：中美關係脆弱極不互信 10:392023/02/05 兩岸 布林肯暫停訪陸學者揭兩點 曝氣球事件是「雙方延後會面的藉口」 19:252023/02/05 國際 給魚不如給釣竿 用紅包教孩子理財 04:102023/02/06 生活新聞 MLB》不願正面回應大谷翔平續約 天使總管：他跟球團感情好 21:102023/02/05 體育 與中國商務部長視訊 澳貿易部長同意訪問北京 15:372023/02/06 國際 社評／不要讓氣球事件無限上綱 04:102023/02/06 焦點新聞 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。