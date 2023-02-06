高雄17直播鋼鐵人今（6）日宣布與洋將鑀倫(Aaron Harrison)解除合約關係，感謝鑀倫對球隊的付出，適時填補球隊的後場戰力，在外圍投射及抄截表現上提供支援，然因陣容調整無法跟球隊繼續並肩作戰，也祝福鑀倫未來能夠在球場上繼續發光發熱

台商新春座談會今登場 宋濤盼早日實現兩岸交流常態化
結合職棒隊伍開訓 雲林全力推動棒球運動
PLG》鄭志龍賽後不當公開批評裁判 聯盟判罰鋼鐵人1.5萬
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