隨著疫情漸漸趨緩，每個人都迫不及待想要安排一場旅行，《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖的幸運地點和旅伴，其中生肖虎可安排異國之旅或爬山來紓解壓力，生肖馬可相約朋友一起去馬場或泡湯，生肖猴則是近期易疲憊，可到瞭望台和遊樂園來遠離城市的喧囂。

▍生肖鼠

幸運地點：森林公園、花卉

幸運旅伴：生肖雞、生肖豬

生肖鼠最適合安排一場森林之旅或觀賞花展，因為他們十分需要一抹清新的綠意來驅散疲勞或沉浸於繽紛的花海之中，讓身心靈在花香中獲得洗滌，此外，與生肖雞、生肖豬結伴同遊，容易獲得好運。

▍生肖牛

幸運地點：草原、牧場

幸運旅伴：生肖羊、生肖馬

生肖牛最適合安排一場綠草如茵的遊牧之旅，他們需要到遼闊的地方去吸收天地之氣，看一看成群的牛、羊在草原上或牧場裡悠閒啃青草，聽一聽馬兒奔跑嘶鳴，還可在藍天白雲之下深深吸入泥土的芬芳，在草地上盡情奔跑，讓壓力得到釋放，有利與生肖羊、馬的人結伴同遊。

▍生肖虎

幸運地點：異域風情、爬山

幸運旅伴：生肖龍、生肖猴

生肖虎可安排一場異國之旅或爬山最為解壓，這個時期需開闊視野、挑戰極限，與生肖龍、猴者結伴出國旅遊，看看異國的風土人情，吃吃異國美食，聽一些異國故事或攀爬高峰，來領略大自然的奧妙，不僅能放飛心靈，還能增長見識，有所頓悟。

▍生肖兔

幸運地點：古道、古鎮民宿

幸運旅伴：生肖狗、生肖蛇

生肖兔最適合安排一場幽靜清閒的古道、古鎮之旅了，近期需要理清紛繁雜亂的思緒，到早期的古道走一走，在充滿文藝氣息的民宿住上幾日，讓身心靈慢慢放鬆下來，一些想不通的人、事、物，會逐漸變得清晰，讓整個人神清氣爽。可與生肖狗、生肖蛇結伴同遊。

▍生肖龍

幸運地點：露營、郵輪

幸運旅伴：生肖虎、生肖馬

生肖龍安排一場野外露營或郵輪出遊最合適不過，可約生肖虎、生肖馬的朋友一起安排一場充滿生活氣息，又不失刺激的露營，在野外體驗不一樣的生活，享受新鮮與刺激感，釋放活力與熱力或結伴出海，來一場郵輪之旅，欣賞海鳥，吹著海風，身心舒暢。

▍生肖蛇

幸運地點：藝術展、水族館

幸運旅伴：生肖兔、生肖羊

生肖蛇可安排一場觀賞藝術之旅或水族館之旅最能放鬆，這段時間易心浮氣躁，可選擇去藝術館看展覽，欣賞大師的畫作與藝術精品或到水族館走一走，倘佯在巨大的水槽旁，可有效去除內心的浮躁與不安情緒，讓心情清爽，與生肖兔、生肖羊結伴同遊，將會好運連連。

▍生肖馬

幸運地點：馬場、泡湯

幸運旅伴：生肖牛、生肖龍

生肖馬來一場泡湯之旅或到馬場觀賽、騎馬，最為解壓，近期的他們過於忙碌，壓力太大，可約生肖屬牛、龍的好友，在馬場玩一圈，策馬奔騰，把所有的壓力與不愉快都釋放出來，再到溫泉浴池泡一泡，享受舒暢、放鬆的氣氛。

▍生肖羊

幸運地點：郊外漫步、農莊小憩

幸運旅伴：生肖牛、生肖蛇

生肖羊最適合到郊外漫步或農莊小憩，近期易有力不從心的無力感，內心煩亂，可安排一場郊遊到寧靜的郊外走一走，迎著清涼的微風，閉上雙眼深呼吸，感受大自然的氣息與能量，將內心的壓力徐徐釋放或到農莊小憩，放鬆心態，用心聆聽內心的聲音，回歸自我，也可約上生肖牛、生肖蛇的好友同遊。

▍生肖猴

幸運地點：瞭望台、遊樂園

幸運旅伴：生肖虎、生肖狗

生肖猴可到瞭望台觀夜景或到遊樂園回憶童年，這段時間容易疲憊不堪，感覺生活無趣，何不找個瞭望台觀賞夜景？感受靜謐的夜色之美，遠離喧囂，讓內心充滿寧靜與安好，或約生肖虎、生肖狗到遊樂園玩，充滿刺激的極限遊戲能讓整個人沉浸在興奮之中。

▍生肖雞

幸運地點：湖畔觀景、水鄉遊玩

幸運旅伴：生肖鼠、生肖豬

生肖雞最適合來一場水鄉之旅或到湖畔觀景，近期易感不順是非頗多，宜到有山有水的地方走一走、散散心，遠離城市的擁擠與吵雜，靜下心來理一理頭緒，拋開人間的是非，與生肖鼠、生肖豬一同出行會頗為愉快，易得到好運。

▍生肖狗

幸運地點：半山觀景、農家蔬果園

幸運旅伴：生肖兔、生肖猴

生肖狗最近這段期間頗為悠閒，這種心情最適合爬爬山，觀賞日出日落，伴隨著太陽的起落思考人生，也可以到農莊、果園體驗採摘與手作的樂趣，在勞動中釋放壓力，還能品嘗到自己辛勤勞作的成果，如要找伴同遊，可與生肖兔、生肖猴的親友同行最有利。

▍生肖豬

幸運地點：夜市、沙灘

幸運旅伴：生肖鼠、生肖雞

生肖豬可至夜市逛一逛或到沙灘遊玩一番，近期易因忙碌而難得清閒，可與生肖鼠、生肖雞安排一場沙灘之旅，吹一吹海風，將會十分愜意或到夜市品嘗美食，真是暢快淋漓的人間享受。