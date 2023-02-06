疾管署今天公布，國內出現今年首例腸病毒重症個案，為南部4歲女童，今年1月5日出現輕微咳嗽及流鼻水症狀未就醫，2天後發燒，呼吸急促，腹痛才兩度就醫，症狀疑似氣喘加劇，由醫院通報腸病毒感染併發重症，由於下周就要開學，疾管署提醒腸病毒D68型與典型腸病毒較不同，應做好手部衛生。

下周就要開學，疾病管制署今日公布，國內新增１例腸病毒D68型重症確定病例，為南部4歲女童，於今(2023)年1月5日出現輕微咳嗽及流鼻水症狀未就醫，1月7日出現發燒、呼吸急促及腹痛等症狀就醫，隔日因症狀未緩解再度就醫，經檢查疑似氣喘加劇及心肌炎，故轉院至加護病房持續治療，經檢驗感染腸病毒D68型，1月20日由醫院通報腸病毒感染併發重症。所幸，個案經治療後病況穩定並出院，目前已恢復正常生活。

疾管署監測資料顯示，截至今年2月6日，上周2023年1月29日至2月4日國內腸病毒門急診就診共計1330人次，較前一周的933人次上升42.6％，主要受春節連假後門診恢復看診所影響。

另近期合約實驗室監測仍檢出腸病毒，顯示社區中持續有腸病毒活動，下週各級學校開學，學生活動恢復活躍恐致疫情傳播風險上升，需持續提高警覺並監測疫情變化。

國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡(感染D68型)，2023年1例，感染腸病毒D68型。

疾管署提醒民眾，腸病毒D68型透過糞口、飛沫或接觸傳染，症狀以發燒、流鼻水、咳嗽症狀為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較不相同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施。

疾管署表示，如發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速到大醫院就醫。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https：／／www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。