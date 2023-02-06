近日總統蔡英文在台灣燈會開幕式、民進黨主席兼副總統賴清德在南投，接連喊話「希望從中央到地方不分黨派團結合作」、「藍綠各一席，選好人才為南投打拼」。對此，媒體人張禹宣認為，這又是民進黨的選戰怪招，因為過去民進黨相當強勢，現在喊「藍綠團結」，純粹是因為現在社會瀰漫「討厭民進黨」氛圍、要降低仇恨值罷了。

張禹宣今（6）日在臉書發文認為，蔡英文和賴清德的論述，各自有極大的矛盾，因為民進黨全面執政的7年來，在立法院多次利用過半席次，強勢表決通過在野黨反對的法案與人事任命，不管是前瞻法案、還是兩周前的總預算案、NCC補助案、一例一休、年金改革、不當黨產等案，「完全把朝野協商跟在野黨當塑膠」，怎麼等到任期將至選舉大敗，民意衰頹的時候，才喊「不分黨派團結合作」？

「賴清德的藍綠各一席，兩黨合作對地方最好，更是笑話中的笑話」，張禹宣直言，若按照該邏輯，那麼立法院也不該是民進黨單獨過半，而是藍綠各一半，民進黨多出來的席次則自請辭職，「那些去選首長，敗選後又摸摸鼻子跑回來當立委的人優先」，並且宣示放棄補選。張禹宣表示，若是這樣，他才會對南投藍綠立委各半的想法舉雙手贊成。

最後，張禹宣也喊話，國民黨已被民進黨「選贏時鴨霸到底，弱勢時就要求在野黨不分藍綠」的劇碼騙過幾回了，還要故作「中立客觀」再繼續被套路？