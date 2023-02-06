星雲大師主持南華大學校長林聰明就職典禮，與嘉義市長黃敏惠合照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

星雲大師曾到在嘉義市政府演講，與市長黃敏惠合影。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲，嘉義市長黃敏惠今天透過臉書感念星雲大師，慈悲貢獻，一生弘揚佛法，在人間修行，全世界都看得見他的蹤跡，謝謝大師一生的奉獻。

黃敏惠表示，非常感恩星雲大師，時常透過好友關心我、關心嘉義市、關心著國家，是非常親切、貼心的長輩，每次見到星雲法師心中總會湧起一股暖流，心情也隨之平靜祥和。

黃敏惠回憶2009年市府邀請大師，以「生耕致富」為題開講，是大師首次蒞臨市府，約可容納約600人的禮堂連走道也擠滿人，爭賭大師風采、聆聽大師開示智慧。

黃敏惠還憶及2010年市府舉辦「星雲大師一筆字書法展」，展出大師墨寶，星雲大師現場揮毫一幅「嘉敏惠人」，她一直感念至今；2013年更見證星雲法師親自主持林聰明校長擔任南華大學第6任校長就職典禮，顯見星雲大師重視教育薪火的傳承與延續。

黃敏惠表示，佛光山在嘉義地區推動很多品德教育活動，「說好話、做好事、存好心」的三好運動，人人耳熟能詳；星雲大師還發起百萬人興學行腳托缽，號召力量，呼籲「留智慧在人間、留大學在社會」，讓我們更了解行腳托缽是「一門功課，是一種修行」。

黃敏惠表示，感念星雲大師對教育的實踐與對社會的關懷，大師奉獻關愛的精神，令世人永遠緬懷。