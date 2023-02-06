台南市南區黃金海岸擁有優美的天然海岸景觀，夕陽西下灑落一片有如黃金般的閃亮景致。市府觀光旅遊局獲得交通部觀光局「重點景區遊憩廊帶-黃金海岸海洋新樂園」計畫補助硬體建設1.55 億元，年底前將持續完善黃金海岸各項基礎服務設施與旅遊環境。

今天觀旅局在南區公所舉辦地方說明會時，代理局長林國華指出，黃金海岸海洋新樂園計畫的施工節點，主要在小美軍沙灘入口、台86交流道及喜樹沙灘入口、黃金海岸船屋周邊、南區親水公園及二仁溪橋下等地，未來可透過雙博自行車道串起這些海岸邊的珍珠節點，帶動濱海軸帶與周遭社區聚落的旅遊發展。

林國華說，為便利沙灘親水踏浪親子共遊及風箏衝浪活動，還將於小美軍、喜樹沙灘入口處，設立戶外沖洗區、男廁、女廁、親子廁所、無障礙廁所、盥洗更衣室等；因應性別平權，更將特別增設1座性別友善廁所。

此外，小美軍、喜樹沙灘之間，也將構築一條林下步道，遊客可步行深入林間遊覽自然生態。台86交流道下則將設立迎賓植栽造景，突顯台南海洋旅遊印象。

林國華表示，為加強夜間燈光照明安全，營造黃金海岸廊帶公園夜間光環境，船屋建物外牆將以投影方式展現主題動畫光雕秀，周圍設置水波紋高燈營造無邊際海域，並以暖金色線燈勾勒出夜晚的迎賓浪花。

至於親水公園也將修建地景式遊憩設施，包括：共融式無邊際沙坑區、造型波浪牆、枯木空間及跳石等自然探索空間，將黃金海岸沙灘、海浪、防風林木等特色地景融入，好玩且別具環境教育意義，預期可吸引兒童及家長青睞喜愛。各類導覽指標還加入CIS設計，建立黃金海岸專屬識別系統，希望藉由視覺設計建立黃金海岸觀光品牌。

觀旅局強調，目前細部設計工作均已告一段落，待2月工程進行後，預計年底能完工。