2023台灣燈會睽違23年重回台北市，讓不少台北市民相當興奮，不過台北市前副市長黃珊珊透露，2022年底剛好遇到縣市首長選舉，所以別的縣市都不太願意辦，「只有柯文哲這傻瓜會願意接！」

黃珊珊今（6）日在廣播節目《POP搶先爆》接受專訪，談到台灣燈會睽違23年重返台北一事，她指出北市前副市長蔡炳坤為此事規劃了整整1年，現在只是執行完畢，而因近日都在下雨，她還沒有前去參觀，但因為先前也有協助規劃，因此一定會去看。

「說難聽一點，要選舉，所以別的縣市都不太願意辦！」黃珊珊表示，因為公平性的問題，每個地方都想辦台灣燈會，但去年底剛好遇到縣市首長選舉，舉辦燈會要事先籌備，選完是否能順利連任也不清楚，加上剛好全台都輪過一次，中央因此主動詢問北市願不願意接手，「弄完又不是你（開幕），而且柯文哲一定是卸任，所以只有他願意接」。

黃珊珊說，此次燈會是把整個台北市變成一個大燈區，雖然最主要是國父紀念館的主燈，但不同行政區有各自的特色，最高的燈是台北101、最大的燈是大巨蛋，連貓空上也有燈區，雖然較為分散，但搭捷運都到的了，民眾可以到處走走，連看好幾天。