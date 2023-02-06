榮成1996年4月發起贊助成立「榮成山與田教育基金會」，秉持「取之於社會，用之於社會」信念，以成為企業公民的模範企業為目標，幫助原住民、低收入戶及偏遠山區等弱勢學童照護，希望結合社會力量讓社會有更多的正向能量。

為使偏鄉地區學子能獲得完善教學資源，榮成山與田教育基金會自2011年起贊助南投縣水里鄉民和國中各種所需教學資源，包含跆拳道校隊比賽經費、比賽專用交通車、聘請教練費用、安排企業參訪、司令台及操場整建、廚房設備更新等。

榮成2019年起由二林廠央廚提供民和國中營養健康的晚餐食材，讓學校住宿生維持成長所需營養。此外，民和國中教師宿舍分別於1990年至1996年間興建完成，歷經921地震後建築物產生裂縫結構受損，宿舍內管路及設施老舊，造成住宿教師生活不便。

對此，榮成山與田教育基金會2021年12月出資啟動校舍修繕專案，由榮成員工負責修繕工程監工、室內設計、家具及家電採購配置，耗時1年時間修繕，並提前試住確認施工品質、居住環境、水電及家電設備皆正常運作後，於今日正式啟用。

榮成為善盡企業社會責任，長期積極推動多項社會公益、照顧弱勢族群與急難救助活動。榮成山與田教育基金會2022年啟動民和國中自強專案，除了讓師生能享有充足的教學資源外，也鼓勵學生自發性努力向學，畢業後朝向人生正確方向前進。